AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'da iş hanı esnafı, kapanma saati ve aidatlar nedeniyle tekme ve tokat kavga etti. Polisin müdahale ettiği kavganın, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Alptekin, 21 Temmuz Perşembe günü, döviz bürosunun caddeye bakan alanına ayakkabıları dizerek satış yapmak istedi. Bu durum döviz bürosu sahibi ile Alptekin arasında tartışma yaşanmasına neden oldu. İş hanının kapanma saati ve aidatlarla ilgili önceden aralarında gerginlik de bulunan esnafın tartışması tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada üzerlerinde silah olduğu belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İş hanındaki kavgadan sonra gerginliğin devam ettiği, döviz bürosuna silahlı saldırı olduğu da öğrenildi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, Azerbaycan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildiği belirtildi. Silahlı saldırıya uğrayan döviz bürosu esnafının avukatı Merve Şahintekin, "Müvekkillerimiz resmi olmayan yönetimin topladığı paralara karşı çıkıyor. İş hanı yönetiminde olduğunu iddia eden kişiler, illegal bir yapı ile baskı kurmak amaçlı müvekkilin dükkanının önüne yasal ayakkabı kutuları koyarak 'Artık burada satış yapılacak' derlerken karşı çıkan müvekkillere ilk gün sopa silah ve bıçakla saldırıyor. İkinci gün bir silahlı saldırgan silahla çarşıya girmeye kalkınca gözaltına alındı. Otoritesi sarsılan İş hanı yönetimi esnafa baskı kurmak için 'pazar günü bütün dükkanlar kapatılacaktır, olacaklardan açan kişiler sorumludur' talimatı veriyor. Esnaf geçen pazar günü baskıya uyup, iş yerini açmadı. Müvekkillerimiz pazar günü iş yerini saat 10.00'da açarken iş hanından caddeye doğru 5 el ateş açıldı. Karşıdaki bir parfümerinin camı isabet aldı. Yakalanan bu kişi, üzerinden muşta, bıçak ve ruhsatsız tabanca çıktığı halde tutuksuz yargılanmak üzere aynı gün 6 saat sonra serbest bırakıldı" dedi.

GERGİNLİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kepenkleri kapalı iş hanı içerisinde bulunan silahlı bir kişinin tabancasını atarak teslim olması ve polisin içeri girerek yaptığı müdahale güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- İstanbul