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Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı - Son Dakika

Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı

19.01.2022 09:24
Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı

Avcılar'da tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor diyen yan taraftaki dükkan sahibi, önce atölye sahibiyle tartıştı sonra 2 el ateş etti.

Avcılar'da tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor diyen yan taraftaki dükkan sahibi, önce atölye sahibiyle tartıştı sonra 2 el ateş etti. İş yeri çalışanı saldırı sonrası bacağından yaralanırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor şikayetiyle yan taraftaki dükkan sahibi Kadir Ç., otomobiliyle atölyenin önüne geldi. Atölyede çalışan Halil K.'yı dışarı çağıran Kadir Ç., bir süre kapı önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itişme yaşanırken, o sırada Kadir Ç., belinden çıkardığı silahla Halil K.'nın bacağına 2 el ateş etti. Saldırı sonrası silahlı saldırgan, geldiği otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, iş yeri çevresine emniyet şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde iş yeri önünde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın beyaz renk otomobille iş yerinin önüne geldiği, iş yerinden dışarı çıkan bir kişiyle tartıştığı, tartışma sonrası tarafların birbirini ittiği, daha sonra otomobille gelen şahsın belinden çıkardığı silahla tartıştığı kişinin bacağına ateş ettiği ve geldiği otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu-İHA)

Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı
Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı
Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı
Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı
Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı

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Silahlı saldırı, Saldırı, Avcılar, Atölye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı - Son Dakika
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