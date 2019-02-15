Son Dakika Haberleri: Avcılar'da İş Yeri Yangını

Avcılar'da İş Yeri Yangını

1 saat önce

Avcılar'da güvenlik kamerası sistemleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

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Avcılar'da güvenlik kamerası sistemleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da yangın yerine gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerası sistemleri satan bir iş yerine henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken sokakta büyük bir panik yaşandı.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da olay yerine geldi. İtfaiye ekipleriyle görüşen Ulusoy, yangın hakkında bilgi aldı. Ulusoy, daha sonra iş yeri sahibiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

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