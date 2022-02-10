Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

İSTANBUL - Avcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerinde elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Firüzköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Tekstil malzemeleri üreten bir iş yerinin elektrik panosu yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın söndürüldü.