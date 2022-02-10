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Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

10.02.2022 11:52

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın Avcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerinde elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

İSTANBUL - Avcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerinde elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Firüzköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Tekstil malzemeleri üreten bir iş yerinin elektrik panosu yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın söndürüldü.

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın
Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın
Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

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İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika


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