Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da, çaldıkları araçla bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da, ilçedeki iş yerinden 3 bilgisayar çalınmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli M.K'yi (26), 24 Temmuz'da Başakşehir'deki ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin karıştığı, iş yerinden hırsızlıkta kullandıkları aracı, 31 Mayıs'ta Güvencintepe Mahallesi'nde bulunan bir sokaktan çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin iş yerinin kapısını zorlayarak açtıkları ve buradaki bilgisayarları alarak, kaçtıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.