Son dakika haberleri! Avcılar'da iş yerlerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market, manav, lokanta, pastane gibi iş yerlerinde denetim yapıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ekiplerle denetimlere katıldı.

İlçede kafe, pastane, iş yerleri, manav, kahvaltılık ürünler ile elektronik aletlerin satıldığı mağazalarda kontroller yapıldı.

Denetimlerde Kovid-19 ile mücadelede esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Avcılar Kaymakamı İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mahalleye yönelik denetim ekiplerinin dışında özellikle emniyetten oluşturdukları denetim ekiplerinin sayısını arttırdıklarını söyledi.

"Tabii ilk başta ikaz ediyoruz, vatandaşlarımız da uyardığımızda bunlara uyuyor. Biz de uydukları sürece cezai işlem yapmıyoruz." diyen İnan, bu konuda denetimlerinin sürekli devam ettiğini, 7 gün çalışan denetim ekiplerinin olduğunu ve denetimleri sürekli günlük olarak takip ettiklerini aktardı.

Kaymakam İnan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda kamu kurumlarına özellikle kaymakamlıklara, nüfus ve tapu müdürlüklerine girişte HES uygulaması başlatılmıştır. Yani vatandaşlarımız HES uygulaması almadan bu gibi kurumlarda işlem yapamayacak fakat biz yardımcı oluyoruz. Kişi HES kodu olmadan geldiğinde bizim oradaki arkadaşlarımız ona HES kodunun nasıl alınacağını gösteriyor, kendilerini yönlendiriyor."

Denetimlerde Kaymakam Kemal İnan'a İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır da eşlik etti.