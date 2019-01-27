Avcılar'da Isınmak İçin Ateş Yakan Alkollü Şahıs Yanarak Can Verdi
1 saat önce
Avcılar'da ısınmak için ateş yakan alkollü şahıs yanarak can verdi İSTANBUL - Avcılar'da metruk bir binada, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ateş yakıp ısınmaya çalıştığı sırada yanarak can verdi.
Avcılar
'da ısınmak için ateş yakan alkollü şahıs yanarak can verdi İSTANBUL - Avcılar'da metruk bir binada, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ateş yakıp ısınmaya çalıştığı sırada yanarak can verdi.
Olay, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi ateş yakarak ısınmaya çalıştığı sırada alevlere teslim oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar binanın zemin katından alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan şahsa müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlere teslim olan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis
ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
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