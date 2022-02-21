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Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı - Son Dakika

Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

21.02.2022 16:53

Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldıİSTANBUL Avcılar'da, inşaat iskelesinde çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı.

Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

İSTANBUL Avcılar'da, inşaat iskelesinde çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. İşçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 kenarındaki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesinde sıva yapan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. Durumu gören diğer işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla işçiyi asılı kaldığı yerden kurtardı.

Kurtarılan işçi, yara almazken gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı
Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı
Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

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Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı

Avcılar, İtfaiye, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı - Son Dakika


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