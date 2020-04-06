Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI - Son Dakika
AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI
6 saat önce
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.
Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar
'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu.
Görüntü Dökümü:
-----------------
PTT önündeki kuyruk
PTT görevlisinin sosyal yardım ödemelerinin yapılmayacağının söylemesi Polis
, sosyal mesafe kuralına uygun davranılmasının istenmesi
İşsizlik maaşı almak için bekleyenlerle kısa röportajlar
Sıraya sıkı önlem alarak gelenlerin görüntüleri
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:00 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir