AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI - Son Dakika

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AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI
6 saat önce
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.
Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:26 Kaynak: DHA
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