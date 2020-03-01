Avcılar'da itfaiye yaklaşık 300 kuşu yanmaktan kurtardı - Son Dakika
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Avcılar'da itfaiye yaklaşık 300 kuşu yanmaktan kurtardı

6 saat önce

AVCILAR Kuş Sevenler Derneği'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri, aralarında bir-iki günlük yavruların da bulunduğu yaklaşık 300 kuşu yanmaktan kurtardı.

Avcılar'da itfaiye yaklaşık 300 kuşu yanmaktan kurtardı, System.String[]

AVCILAR Kuş Sevenler Derneği'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri, aralarında bir-iki günlük yavruların da bulunduğu yaklaşık 300 kuşu  yanmaktan kurtardı.

Yangın, Merkez Mahallesi'ndeki Afacan Sokak'ta  geçen Cuma günü sabah saatlerinde başladı. Bir binanın bodrum katında bulunan Kuş Sevenler Derneği'nden dumanların çıktığını görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye araçları, elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan yangına müdahale etti.  İtfaiye erleri, yoğun duman ile kaplanan dernek binasındaki yangını söndürmeye çalışırken aynı zamanda içeride bulunan, aralarında özel eğitimli kuşların da bulunduğu canları kurtarmak için büyük çaba harcadı. İtfaiye erleri, ters çevrilen kuş kafesleri ve kutulara doldurdukları önemli bölümü güvercin olmak üzere çok sayıda kuşu dışarıya çıkartmaya çalıştı. Bazı kuşlar, itfaiyenin tankına yaklaştırılarak, üzerlerine su sıçratılarak kendilerine getirildi. Kafes ve karton kutularda taşınan kuşlar, hemen yakındaki bir kahveye götürüldü.

Söndürme ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yangın yerine yüzünde maskesi ve sırtındaki oksijen tüpü ile giren itfaiye eri dışarı çıkarken, omuzuna canını kurtarmak için konan bir güvercin olduğu görüldü. Güvercin, Kuş Sevenler Derneği'nin bir üyesi tarafından alınarak bitişikteki kahveye götürüldü. Dernek yöneticisi Kürşat Kaplan, elektrik kontafından çıktığı sanılan yangında maddi kaybın önemli olmadığını önemli olan 'Can' olarak nitelendirdiği kuşların kurtulması olduğunu söyledi. Kaplan, az sayıda kuşun kurtarılamadığın söyledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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