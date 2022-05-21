Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye - Son Dakika
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Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye

21.05.2022 15:03
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye

AVCILAR'da nikah masasına oturan itfaiye eri Muharrem Akbulut'un düğününe giden arkadaşları, damadın boynuna itfaiye araçlarında kullanılan suyu üç kola ayıran parçanın yanı sıra, kısa kortum ve suyu basınçla fışkırtmaya yarayan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki parçayı para ve altınlarla...

AVCILAR'da nikah masasına oturan itfaiye eri Muharrem Akbulut'un düğününe giden arkadaşları, damadın boynuna itfaiye araçlarında kullanılan suyu üç kola ayıran parçanın yanı sıra, kısa kortum ve suyu basınçla fışkırtmaya yarayan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki parçayı para ve altınlarla birlikte boynuna taktı.

İtfaiye eri Muharrem Akbulut, Kübra Özdemir ile nikah masasına oturdu. Avcılar'daki Ambarlı Sahili'ndeki bir kır bahçesinde yapılan nikah ve düğüne çiftin yakınları ve itfaiyeciler katıldı. Nikah masasında ömür boyu birlikteliğe "Evet" diyen çift dans etti, ardından takı törenine geçildi. Çiftin yakınlarının ardından itfaiyeciler aralarında topladıkları paralarla aldıkları altınları bir halata çengelli iğne ile tuttururken, bunun yanı sıra itfaiye araçlarında bulunan suyu üç ayrı kola dağıtan 'Fikrasyon', ara bağlantıyı sağlayan 'Nümayiş' isimli kısa hortumun yanı sıra hortumlara gelen suyu basınçla verilmesini sağlayan basınca dayanıklı 'Lans' isimli borudan oluşan parçayı çiftin yanına getirdi. Davetlilerin yanı sıra damat Muharrem Akbulut ve eşi Kübra'nın şaşkın bakışları arasında itfaiye aracının parçası damadın boynuna asıldı. İtfaiye eri Abdülkadir Işık, geline "Çok konuşursa burada uzanan parça ile ağzını kapatırsın" diye espri yaptı. Çifte sürpriz hediyeyi organize eken itfaiyeciler arasında bulunan santral operatörü Tuğba Burcu Yılmaz, "Avcılar İtfayesi'ndeki arkadaşlarımızın hediyesi ile farkını ortaya koyduk" dedi.  İtfaiyeciler daha sonra mesai arkadaşları ve gelin ile hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluk diledi.


Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye
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Kaynak: DHA

Evlilik, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da itfaiyeci damada arkadaşlarından ilginç hediye - Son Dakika


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