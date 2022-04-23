Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu

23.04.2022 10:48

AVCILAR'da yolun kenarındaki su kanalına çektiği araba ile yuvarlanan at ile binanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da yolun kenarındaki su kanalına çektiği araba ile yuvarlanan at ile binanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeşilkent Kazım Karabekir Caddesi'nde sahibi tarafından kullanılan at arabasını çeken at, yol kenarında ilerlerken birden dengesini yitirince yuvarlanarak kuru su kanalına düştü. Araba parçalanırken, boyunduruk ve yanında arabaya uzanan demir boruların etkisi ile at bir türlü doğrulamadı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekip çeşitli yerlerinde ezik bulunan atı önce sakinleştirdi ardından arabayı çekmek için boynuna geçirilen boyunduruğu sökerek rahatlatırken, aynı zamanda iki uzun demir borudan kurtulmasını sağladı. At, itfaiye erlerinin çabası ile ayağa kalkarken çeşitli yerlerindeki küçük yara veya ezikler nedeniyle çağrılan belediye veteriner ekibine teslim edildi.

MARTI KURTARILDIMerkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın havalandırma boşluğuna martı düştüğünü fark eden Ayşe Baygan da itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen ekip, havalandırma kapağını söktükten sonra yanlarındaki aparatı birinci kat havalandırma boşluğunda kanat çırpan martının karnına geçirerek onu çıkardı. Ayşe Baygan, martının kurtarılarak, balkondan özgürlüğüne bırakılmasına çok sevinerek itfaiye erlerini alkışlarken, "Daha önce de iki kez aynı yere martı düşmüştü. Bu üçüncü oldu. 15 dakika önce kanat seslerini duyunca hemen aradım, geldiler. Çok teşekkür ederim" dedi. İtfaiye erleri, bina yöneticisinin havalandırma boşluğunun ağzını ağ ile kapattırmasını önerdi.


Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
Avcılar'da itfaiyeden at ve martı kurtarma operasyonu
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Kaynak: DHA

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