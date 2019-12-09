Son Dakika Haberleri: Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
Son Dakika Güncel Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu - Son Dakika

Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

6 saat önce

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu, System.String[]

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Derya Blokları'nda oturan emekli işçi Yaşar Uslurak,  banyo bölümündeki havalandırma boşluğunda kuş bulunduğunu farkeden Uslurak,  itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediye ekibi, binanın birinci katındaki havalandırma boşluğunun penceresini söktü. Görevlilerden biri ışık tutarak, havalandırma boşluğunda sıkışıp kalan güvercini çekip aldı. Güvercin bina dışarısına çıkarılarak, havaya doğru fırlatıldı. Güvercin kanat çırpıp kısa sürede uzaklaştı.Yaşar Uslurak, kuşu dün farkettiğini, bugün de itfaiyeyi arayarak bir canın kurtulmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.


İtfaiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı
Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]