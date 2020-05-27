AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Cihangir Mahallesi 'ndeki Parlak Sokak'ta oturanlar, bir binanın 3'üncü katındaki Fransız balkonda mahsur kalan, uzun süre kanat çırpmasına rağmen çıkamayan kumruyu görünce kurtarılabilmesi için itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itfaiye erlerinden ikisi, balkona ulaştı. İtfaiye erlerinden biri arkadaşının desteği ile balkona uzanarak, çırpınmaktan gücü tükenmek üzere olan kumruyu avucunun içerisine alarak indirdi. Kanatlarında yara veya ezik bulunmadığı tespit edilen minik kuş, itfaiye eri tarafından havaya bırakıldı. Kuş kısa süre uçtuktan sonra bir yerde durarak dinlenirken, çevredeki binalarda bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı. Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde kısa süre önce bir başka kumru yine Fransız balkonda mahsur kaldıktan 1 gün sonra fark edilerek yine çağrılan itfaiye erleri tarafından kurtarılmıştı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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