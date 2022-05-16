Avcılar'da kablo hırsızları kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da kablo hırsızları kamerada

16.05.2022 13:22
Avcılar'da kablo hırsızları kamerada

Avcılar'da bir iş yerinden 15 bin TL değerinde kablo çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir şüpheli şahıs tutuklandı.

Avcılar'da bir iş yerinden 15 bin TL değerinde kablo çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir şüpheli şahıs tutuklandı. 3 şüphelinin kabloları çalıp çuvalla götürdükleri anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Avcılar'da geçtiğimiz ay saat 06: 00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde bir iş yerinden 15 bin TL değerinde bakır kablo çalındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda, yapılan güvenlik kamera incelemelerinde 3 şüpheli şahsın hırsızlık yapmak için bir araçla işyerine geldikleri ve bir çuval vasıtasıyla bakır kablo malzemelerini şüpheli araca yükledikleri görüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerden olduğu tespit edilen S.T. (30) isimli şahıs, 8 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın suçu işlemesinin akabinde bakır kabloları yaktığı ve yanma sonucu ortaya çıkan bakırları toplayarak bir hurdacıya sattığı belirlendi. Ayrıca ekipler tarafından şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi birçok dosyadan suç kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan S.T. isimli şüpheli şahıs, "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Tahtakale, Hırsızlık, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kablo hırsızları kamerada - Son Dakika


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