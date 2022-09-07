Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli şahıs yakalandı

07.09.2022 13:07
Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli şahıs yakalandı

Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli yakalandı.

Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda; 2.120 litre alkol, 75 adet bidon, 3 adet depo, 1 adet alkol damıtma kazanı ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kaçak Alkol İmalatı" yapan şüphelilerin yakalanması için ilçe de çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda dün Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan bir işyerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde bilgi edinildi. Bilgi üzerine adrese geçen ekipler yapılan kontrolde kaçak alkol bulunduğu alanda işyeri sahibi S.T. isimli şahıs yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda; 2.120 litre alkol, 75 adet bidon, 3 adet depo, 1 adet alkol damıtma kazanı 2 adet su pompası1 adet ikili soğutma fanı, 2 adet Hortum ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan S.T. isimli şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi. İşyeri Zabıta Ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da kaçak alkol imalatı yapan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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