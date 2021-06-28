Avcılar'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Avcılar'da düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve satışa hazır halde içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir adresin bodrum katında kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.???????

Yapılan çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 16 adet satışa hazır halde bir litrelik içki şişesi, 110 adet boş içki şişesi, 161 adet içki şişesi kapağı, 82 adet bandrol kağıdı, 14 adet yirmi litrelik boş alkol bidonu ve bir adet yirmi litrelik dolu alkol bidonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu A.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.