AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI - Son Dakika
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AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI

15.05.2022 11:23

AVCILAR'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.

AVCILAR'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı.

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi. Ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.

AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI
AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI
AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI
AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI
AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI
AVCILAR'DA KAÇAK KİRACI KAVGASI

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Kaynak: DHA

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