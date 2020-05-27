Avcılar'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Çalışmaların devamında adreste nargile türünü imal ettiği belirlenen Suriye uyruklu İ.E. (17) Esenyurt 'ta yakalandı.

Daire sahibi Ali K. (54), evi Aimed isimli Suriye uyruklu bir kişiye kiraladığını ve kira kontratı yapmadıklarını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi 'ndeki bir adreste kaçak nargile tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Avcılar 'da bir eve düzenlenen baskında, kaçak 109 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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