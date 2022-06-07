Avcılar'da kaçan papağanı itfaiye yakalayıp sahibine teslim etti

AVCILAR'da kafesinin kapağını açarak açık pencereden uçtuktan sonra kaybolan, sahibinin bulabilmek için seferber olduğu papağan bir ağaçta görülünce itfaiye tarafından alındı. İtfaiye erleri, sosyal medya aracılığı ile 10 yıllık papağanını arayan Cengizhan Kırışoğlu'na ulaşarak onu teslim etti.

Denizköşkler Midilli Sokağı'nda oturan Esenyurt Belediyesi'nde görevli Cengizhan Kırışoğlu'nun 2012 yılında yavruyken aldığı ve çok sevdiği 'Şükrü' ismini verdiği papağan, evde kimsenin olmadığı sırada gagası ile kafes kapağını açtıktan sonra açık pencereden uçup gitti. Eve dönünce çok sevdiği papağanını bulamayınca sosyal medya aracılığı ile paylaşımlar yapan Kırışoğlu, aradan 24 saat geçmesine rağmen haber alamayınca umutsuzluğa kapıldı. Merkez Mahallesi'ndeki Meltem Sokak'ta bir papağan gören çevredekiler itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibi ağaç üzerindeki papağanı yakaladı. Çevredeki iki kişi bu papağanın kendilerine ait olduğunu öne sürerken, kendilerine teslim edilmesini istedi. Görevliler, papağanı itfaiye istasyonuna götürerek bir süre bakacaklarını, sahibi olanların bunu kanıtlamaları halinde gelip alabileceklerini söyledi. İtfaiye merkezindeki erlerden biri sosyal medyada kayıp ilanını gördüğü papağanın ağaçtan alınarak getirilen kuş olduğunu anlayınca Cengizhan Kırışoğlu'na haber verildi. 10 yıl önce 'Uzun ömürlü' olduğu için bu 'Şükrü' ismini verdiği papağanı yavruyken sahiplendiğini ve yanından ayırmadığını anlatan Kırışoğlu, otomobiline atlayarak kuşun olduğu yere gitti. Kırışoğlu, "O benim için bir dost, yol arkadaşı. Aynı yemekten yiyoruz. Karnesi, yüzüğü var. Onunla dertleşirim. Ona kavuştuğum için çok mutluyum. Artık kafesin kapağını bağlayacağım. Çok teşekkür ederim" dedi.