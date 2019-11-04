Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kadın cinayeti (1)
Son Dakika Güncel Avcılar'da kadın cinayeti (1)

Avcılar'da kadın cinayeti (1)

7 saat önce

AVCILAR'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü.

Avcılar'da kadın cinayeti (1), System.String[]

AVCILAR'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı  Seda Kurt'u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.


Balaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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