Avcılar'da kadın cinayeti
6 saat önce
AVCILAR'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
AVCILAR'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt'u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.
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