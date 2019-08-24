Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kadın cinayeti protestosu
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da kadın cinayeti protestosu

1 saat önce

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözü önünde eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar'da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Avcılar'da kadın cinayeti protestosu, System.String[]

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözü önünde eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar'da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

CHP Avcılar Kadın Kolları Başkanı Rabia Mermer'in çağrısı üzerine Havuz Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi. Rabia Mermer, "2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın var. Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği müddetçe, katil erkeklere verilen ödül gibi cezalar bitmediği sürece bu cinayetler bitmeyecek. İyi hal, tahrik indirimi, ölmek istemiyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız" dedi.

Emine Bulut, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması
Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:38:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kadın cinayeti protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]