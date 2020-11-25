Avcılar'da kadınlar için zeytin ağaçları dikildi - Son Dakika

Avcılar'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Kaz Dağları'ndan getirilen ağaçlar kadınlar için dikildi. Ardından Kadın Dayanışma Merkezi açılışı yapıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Kaz Dağlarından getirilen zeytin ağaçları dikildi. Ardından Başkan Hançerli ve yanındaki heyetle birlikte Avcılar Cihangir Cep Otogarı Kavşağındaki ağaçların dikildiği hatıra zeytinliğinin açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarını Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli ve erkek teröründen öldürülen Pınar Umay'ın annesi Nimet Umay yaptı. Açılışın ardından Başkan Hançerli tek tek zeytin ağaçlarını inceledi. Ağaçların yanında ise erkek teröründen katledilen kadınların isimleri asıldı. Ardından Başkan Hançerli, Avcılar Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından Başkan Hançerli Kadın Dayanışma Merkezi incelemelerde bulundu.

"Buradaki zeytin ağaçları Kaz Dağlarından geldi"

Açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, " Buradaki zeytin ağaçları Kaz Dağları'ndan geldi. Burada toprak su ve havaya kavuştular. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Başkana mutlaka teşekkür etmemiz lazım. Bu zeytin ağaçlarını bizimle buluşturdu. Bu etkinlikte Kadın Aileden Sorumlu Başkan Yardımcımız Kimet Batmaz tüm çalışanlarının emeği var. Çok özel bir çalışma yaptılar. Seda Kurt Avcılardaydı. Ama Seda Kurt'u kurtaramadık. Türkiye'de onlarca katledilen kadın olduğunu burada bir araya koyduğunuzda tekrardan görüyorsunuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL