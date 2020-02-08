Avcılar'da kadınların çantasını çalan kapkaççılar kamerada - Son Dakika

İSTANBUL'da 2 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler 25 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Avcılar'da meydana gelen kapkaçlarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler mağdurların ihbarlarının ardından kapkaç olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceleyerek 3 şüphelinin eşkallerini belirledi. Polis yaptığı incelemelerde 3 şüphelinin kapalı kasa araçlarıyla olay yerine geldiklerini araçlarını olay yerine yakın olarak park ederek kapkaç olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

ARAÇ CAMINDA BULUNAN OSMANLI TUĞRASI RESMİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullandığı aracın arka camında bulunan Osmanlı tuğrası resminden yola çıkarak teknik takip başlattı. Ekipler, kapkaç olaylarına karışan şüphelilerin araçlarının izine Avcılar Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde rastladı. Ekiplerin takibi sırasında Vedat K.(22) girdiği kafede yakalanırken, Maşallah K.(26) ve Mahsun P.(20) sokak üzerinde yakalandı. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahsun P. ve Vedat K. tutuklanırken, Maşallah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin 25 Ocak tarihinde Avcılar'da tekstil firmasında çalışan Y.Y. isimli kadının saat 09.00 sıralarında iş yerine gireceği sırada çantasının kapkaç yöntemiyle çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin çantayı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştıkları belirtildi. Çantanın içerisinde 400 lira nakit para, cep telefonu, anahtar ve kimlik olduğu öğrenildi. Aynı şüphelilerin 30 Ocak tarihinde sabah saatlerinde Avcılar'da A.G. isimli bir kadının çantasının kapkaçla çaldıkları belirtildi. Öte yandan şüphelilerin Avcılar'da iki ayrı kapkaç olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 25 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği kapkaç olayının ardından vatandaştan kaçtıkları anlar güvenlik kameralarında görüldü. Şüphelinin başka bir görüntüde ise kapkaç girişiminde bulunmaya çalıştığı fakat gerçekleştiremediği görüldü.