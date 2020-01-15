Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2) - Son Dakika

Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)

6 saat önce

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2), System.String[]

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.  Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak  gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen  taraflardan  Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı.  Ağır yaralanan  Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan  Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hüseyin Yıldırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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