AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 2 YARALI - Son Dakika

AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 2 YARALI

12 dakika önce

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.

AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 2 YARALI, System.String[]

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen  taraflardan  Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Yaralılardan birisinin ağır durumda olduğu belirlendi. Ağır yaralıya hemen yakındaki sağlık kliniğindeki görevliler gelerek müdahala etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakalarken, 112 ekibi de iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Yaralılardan biri ayakta ambulansa binerken

Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken (Sedye ile taşınırken)

Genel görüntüler


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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