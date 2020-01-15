Avcılar'da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Avcılar'da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Avcılar'da bir kafede yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.

Avcılar'da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Avcılar'da bir kafede yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.


Avcılar Merkez Mahallesi'nde, Celal Gürkan Ö. isimli şahıs, kendisine 300 lira borcu olduğu öğrenilen Ekrem ve Hüseyin Yıldırım isimli kardeşlerin bulunduğu kafeye gelerek alacağı parayı istemiş, bunun üzerine kardeşler ve Celal Gürkan Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Gürkan Ö., Yıldırım kardeşleri bıçakladıktan sonra olay yerinde gözaltına alınmış ve yaralı kardeşler ise hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım'ın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay yerinde gözaltına alınan Celal Gürkan Ö.'nün ise emniyetteki ifadesi devam ediyor. - İSTANBUL

Hüseyin Yıldırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
(AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Son Dakika Haberleri
00:18 İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
00:16 Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
00:14 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:14 FARC lideri Londono: "Suikasti önleyen Kolombiya ordusu sayesinde hayattayım" - Son Dakika
00:12 Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]