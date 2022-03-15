Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın

15.03.2022 11:39
Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın

Son dakika haberler... AVCILAR'da kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

AVCILAR'da kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü. Kafede hasar meydana geldi.

Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde restoranın kafe bölümünde saat 10.00 sıralarında elektrik sisteminin kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kafedeki masa, sandalye ve diğer eşyalar kısa sürede tutuştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangının restoranın yan ve üstündeki bölümlerine sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle kafede hasar oluştu.


Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın
Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın
Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın
Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın
Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Avcılar'da kafede yangın - Son Dakika
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