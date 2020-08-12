Avcılar'da kafedeki 8 koltuğu çalan şüphelier kamerada - Son Dakika

AVCILAR'da sabaha karşı bir kafenin önüne iki araçla gelen şüpheliler, bahçede bulunan 8 hasır koltuğu alarak kaçtı

Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii'nde bulunan Nurettin Özbey'e ait kafenin bahçesine şüpheliler iki araçla geldi, Plakasız, kırmızı renkli hafif ticari araçta bulunanlar köşe başında park ederken, kamyonetteki iki kişi araçtan inerek kafe bahçesine gitti. İşyerinin güvenlik kamerasının görüş alanına girmeyen şüpheliler, yakındaki bir sitede bulunan kameralar tarafından görüntülendi. Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheliler 8 hasır koltuğu alarak plakası sarkıtılan branda ile kapatılan kamyonete yükledikten sonra uzaklaştı.

Kafe sahibi Nurettin Özbey, "Araçlardan biri gözcülük yapmak için köşe başında bekliyor. İki kişi işyerimizin güvenlik kamerasına girmiyor. Aldıkları koltukları plakası örtü ile kapatılmış kamyonete yüklüyorlar. Aynı gece birçok yere girdikleri anlaşılıyor. Çünkü kamyonetin kasası dolu. Hırsızların yakalanmasını istiyorum. Hırsızlık küçük görünebilir. Ancak, bize göre değerli. Aldıkları her koltuğu 10-20 liradan satabilirler. Biz ise yerine koymak için her birine 500 TL ödemek zorunda kalıyoruz" dedi.

Polis hırsızlıkla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.