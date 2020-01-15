Avcılar'da kafedeki bıçaklı dehşetin sebebi '300 lira' alacağı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kafedeki bıçaklı dehşetin sebebi '300 lira' alacağı - Son Dakika

Avcılar'da kafedeki bıçaklı dehşetin sebebi '300 lira' alacağı

6 saat önce

Avcılar'da ağabey ile kardeşin yaralandığı kafedeki bıçaklı kavganın nedeni ortaya çıktı.

Avcılar'da kafedeki bıçaklı dehşetin sebebi '300 lira' alacağı, System.String[]

Avcılar'da ağabey ile kardeşin yaralandığı kafedeki bıçaklı kavganın nedeni ortaya çıktı. 300 lira alacağı için ağabey kardeşi bıçaklayan kişi gözaltına alındı.


Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafe de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Gürkan Ö. isimli kişi bir süre önce Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşlere 300 lira borç para verdi. Alacağını almaya gelen Ö. burada ikili ile tartışmaya başladı. Yanında getirdiği bıçağını çeken Ö., iki kardeşi bıçakladı. Ağır yaralanan kardeşler, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken Celal Gürkan Ö. olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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