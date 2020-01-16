Avcılar'da kafedeki dehşetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da kafedeki dehşetin şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

AVCILAR'da bir kafede 300 liralık alacak konusunda çıkan tartışmada 2 kardeşten 1'ini bıçaklayarak öldüren, diğerini yaralayan saldırgan tutuklandı.

Avcılar'da kafedeki dehşetin şüphelisi tutuklandı, System.String[]

AVCILAR'da bir kafede 300 liralık alacak konusunda çıkan tartışmada 2 kardeşten 1'ini bıçaklayarak öldüren, diğerini yaralayan saldırgan tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede dün meydana gelen olayda Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım kardeşlerle alacak konusunda tartışmaya başlamıştı. Aralarında 300 liralık alacak sorunu bulunduğu öne sürülen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Ağır yaralı Hüseyin Yıldırım'a hemen yakındaki sağlık kliniğinden gelen görevliler ile 112 ekibindeki görevliler müdahale etti. Yaralılardan Hüseyin Yıldırım, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından bıçaklanan diğer kardeşi Ekrem Yıldırım ise, başka bir hastanede tedavi altına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Celal Gürkan Ö, iki kardeş ile aralarında ödenmeyen 300 TL'lik borç anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiğini kabul etti. Cinayette kullanılan, kafede ele geçirilen bıçak da incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Celal Gürkan Ö., ilk sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Hüseyin Yıldırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:46 Kaynak: DHA
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