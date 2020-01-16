Avcılar'da kafedeki dehşetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

AVCILAR'da bir kafede 300 liralık alacak konusunda çıkan tartışmada 2 kardeşten 1'ini bıçaklayarak öldüren, diğerini yaralayan saldırgan tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede dün meydana gelen olayda Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım kardeşlerle alacak konusunda tartışmaya başlamıştı. Aralarında 300 liralık alacak sorunu bulunduğu öne sürülen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Ağır yaralı Hüseyin Yıldırım'a hemen yakındaki sağlık kliniğinden gelen görevliler ile 112 ekibindeki görevliler müdahale etti. Yaralılardan Hüseyin Yıldırım, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından bıçaklanan diğer kardeşi Ekrem Yıldırım ise, başka bir hastanede tedavi altına alındı.