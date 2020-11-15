AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI - Son Dakika

AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI

15.11.2020 12:00
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI, System.String[]

AVCILAR'da Koronavirüs ile mücadele kapsamında denetlenen 7 kahvede İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen iskambil veya okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası kesildi.

AVCILAR'da Koronavirüs ile mücadele kapsamında denetlenen 7 kahvede İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen iskambil veya okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası kesildi. Ceza yazılan bir kahvehaneye  10 dakika sonra gelen görevliler burada yine iskambil oynandığını belirleyince ikinci kez içeridekilere ceza kesti.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu ekip dün akşam Yeşilkent Mahallesi'nde denetledikleri 7 kahvede de yasak olmasına rağmen iskambil veya okey oynandığını belirledi. Ayrıca, birçok işyerinde masa veya sandalyelerin çok sık olduğu, sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği göze çarptı. Kahvede oyun oynayan müşteriler, görevlileri görünce çene altlarındaki, ceplerinden çıkardıkları veya kollarına taktıkları maskeler ile yüzlerini kapattı. Denetim ekibindekiler, kahvede oyun oynayanların HES bilgileri de kontrol ederek, aralarında karantina kararı bulunan olup- olmadığına da bastı.

10 DAKİKA SONRA YİNE İSKAMBİL OYNARKEN YAKALANDILAR

Görevliler, masalarda oturanlardan kimliklerini alarak Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180'er TL idari para cezası kesti. İskambil oynanan bir kahvehaneden  ayrılan görevliler, 10 dakika sonra tekrar geldiklerinde içeride başka kişilerin oturduğunu ve yine iskambil oynadığını görünce şaşırdı. Görevliler, kısa süre sonra aynı kahvehanede bir masada iskambil oyunu oynayan 4 kişiye de 3 bin 180'er TL idari para cezası kesti.

BUZDOLABI VE KASALARDA ALKOLLÜ İÇECEK

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir kahveyi denetleyen görevliler oyun kuralının ihlal edilmesinin yanı sıra içerideki bir bölmede ve dış kapağı kapatılmış camlı buzdolabında kasalar dolusu alkollü içecek buldu.  Bu işyeri hakkında ruhsata aykırı alkollü içecek bulundurduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Oyun yasağını 7 kahvehanede ihlal eden 95 kişiye 3 bin 180'er TL'den toplam 302 bin 100 TL para cezası kesilirken, işletme sahipleri de uyarıldı. Birçok kahvehanede  televizyon ekranında dışarıdan gelenleri gösteren güvenlik kameralarının bulunması dikkat çekti.

CEZANIN YANI SIRA UYARI

Denetim ekibindeki bir görevli kahvede oyun kuralını ihlal edenlere yönelik konuşurken bu denetimlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, kağıt oyunları  veya okey taşlarının elden ele dolaşarak hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını anlattı. Anne ve babasının ellerini aylardan bu yana öpemediğini belirten görevli, Almanya'daki  bir yakınını geçen hafta bu hastalık nedeniyle  kaybettiğini söyledi.

AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI
AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Para Cezası, Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Dünyada yalnızca Burdur Gölü'nde bulunuyor: 'Burdiricus' isimli yosun balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı
Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi         
08:27
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 12:31:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA KAHVEHANEDE 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ OYUN CEZASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei