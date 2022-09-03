İSTANBUL-AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

03.09.2022 08:55
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AVCILAR'da kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

AVCILAR'da kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, iki kişi yaralandı. Polis, kahvede silahıyla yakaladığı 1 şüpheliyi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mümtaz Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Nihat Taş (59) yakını Turan Taş(53) ile kahvehane sohbet ettiği sırada, başka masadakilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavgada, Recep Esvet ağır yaralanırken, kahvehanede tavla oynayan Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Saldırganlardan biri elindeki tabancasını park halindeki otomobiline bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Recep Esvet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kahvehanede bacaklarının arasına silahı saklayan Mahmut Esvet'i gözaltına alırken, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı. İfadesi alınan Mahmut Esvet, ağabeyi ile kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ve yanında bulunan silahla karşılık verdiğini söyledi. Kaçan iki şüphelinin kahvehaneye geldiği otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.  Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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