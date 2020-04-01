Avcılar'da kahvehaneye polis baskını kamerada - Son Dakika

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Avcılar'da kahvehaneye polis baskını kamerada
6 saat önce
İstanbul, Avcılar'da koronavirüs sebebiyle yayımlanan genelgeye rağmen çalışmaya devam eden bir kahvehaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı.
İstanbul, Avcılar'da koronavirüs sebebiyle yayımlanan genelgeye rağmen çalışmaya devam eden bir kahvehaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle, kafe ve kahvehanelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kahvehane kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:14 Kaynak: DHA
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