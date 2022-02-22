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AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA - Son Dakika

AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA

22.02.2022 09:23
AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için hazırlık yapılan binanın önündeki ağacın zarar görmemesi için etrafına dört kapı yerleştirildi.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için hazırlık yapılan binanın önündeki ağacın zarar görmemesi için etrafına dört kapı yerleştirildi.

Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki üç katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina yapılması için başvuru yapıldı. Binada oturanlar evlerini boşalttı. Bir tarafı bariyer ile kapalı olan ancak diğer bölümünde hiçbir önlem alınmayan binanın önündeki kaldırım üzerinde bulunan ağacın, önümüzdeki günlerde yapılacak yıkım çalışmalarından etkilenmemesi amacıyla 'kapılı önlem' alındı. Binadan sökülen dört kapı, ağacın çevresine çakıldı. Ağacın yanından geçenlerden bir bölümü alınan önlemi ilginç buldu. Çevredekiler ağacı korumak için alınan dört kapılı önlemi yerinde bulurken, bir bölümü ise, bunun etkili olamayacağını savundu.

AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA
AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA
AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA
AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA
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AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller 'Mobil Atık' projesiyle ekonomiye kazandırılıyor Son dakika haber... Sakarya'da atık materyaller "Mobil Atık" projesiyle ekonomiye kazandırılıyor Hakkari'de Suriye için yardım kampanyası Hakkari'de Suriye için yardım kampanyası

geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KALDIRIMDAKİ AĞACA KAPILI KORUMA - Son Dakika


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