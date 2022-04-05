Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi

05.04.2022 16:10

Son dakika 3. sayfa haberi: Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi -Avcılar'da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan...

Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi

-Avcılar'da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde görme kaybına neden olan şahısların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde büyük oranda görme kaybına neden olan şahısların yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem ve Servet Erdem ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözündeki yaralanmanın tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından rapor düzenlendiği aktarıldı.

Raporda, Yüksel'in 2019 yılında sağ gözünden, 2021 yılında ise sol gözünden ameliyat edilerek kornea nakli yapıldığı aktarıldı. Olayın arından Yüksel'e göz muayenesi yapıldığının belirtildiği raporda, sol göz görmesinin el hareketini algılayabilme seviyesine düştüğü ve ameliyat edildiği açıklandı. Yüksel'in son yapılan göz muayenesinde ise görme keskinliğinin bir metreden parmak sayma seviyesinde olduğu belirtildi. Raporda, sol gözde tespit edilen görme kaybının duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirmesi niteliğinde olduğu belirtildi.

Söz verilen tutuklu müşteki sanıklar ise pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Deniz ve Servet Erdem'in tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın Geçmişi

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan'ın kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak günü ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıkmışlardı. 3 kişi seyir halindeyken kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Arslan, Servet ve Deniz Erdem'in bulunduğu araca arkadan çarpmıştı. Araçtan inen Arslan, Servet ve Deniz Erdem ile Avcılar Belediyesi'nin 3 çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez vurarak hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek şekilde yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in 'kamu görevlisini basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de 'basit yaralama' ve 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edilmişti.

Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi
Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi
Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Avcılar'da kameramanı darp eden sanıkların tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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