Avcılar'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Avcılar'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
03.04.2021 10:12
AVCILAR'da, evden eve nakliyat yapan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışanın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AVCILAR'da, evden eve nakliyat yapan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışanın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Denizköşkler Mahallesi'nde, bir çalışanın sabah saatlerinde evden eve nakliyat yaptığı öğrenilen kamyonun arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışan, iple kapılara bağlanan masayı da bir yandan düşmemesi için ayağı ile tutmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi İlk iş gününde inşaattaki çukura düşen işçi yaşamını yitirdi Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti