Avcılar'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

AVCILAR'da, evden eve nakliyat yapan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışanın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizköşkler Mahallesi'nde, bir çalışanın sabah saatlerinde evden eve nakliyat yaptığı öğrenilen kamyonun arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışan, iple kapılara bağlanan masayı da bir yandan düşmemesi için ayağı ile tutmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.