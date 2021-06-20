Avcılar'da kamyon devrildi, hurda demirler yol kenarına döküldü - Son Dakika

AVCILAR TEM bağlantı yolunda, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyonda yüklü hurda demirlerin yol kenarına döküldüğü kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında, Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule gişeleri öncesi, TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Dede Korkut Caddesi'nden TEM bağlantı yoluna giren 34 VPM 96 plakalı kamyon, virajda devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada kamyonda yüklü hurda demirler yol kenarına döküldü. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Demir hurdalar da kaza yerine gelen başka bir kamyona yüklendi. Kaza yapan kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

- İstanbul