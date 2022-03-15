AVCILAR'DA KAMYONETTEKİ KARGOLAR YANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA KAMYONETTEKİ KARGOLAR YANDI

15.03.2022 10:17
AVCILAR'DA KAMYONETTEKİ KARGOLAR YANDI

AVCILAR'da kamyonetteki kargolar yandı.

AVCILAR'da kamyonetteki kargolar yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde giden 34 JNB 59 plakalı kargo kamyonetinin sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracın arka bölümünden dumanların çıktığını fark ederek aracı durdurdu. Hemen yakındaki bir yurttan söndürme tüpleri alınarak alevler kasa bölümündeki alevler söndürülmeye çalışılırken itfaiyeye haber verildi. İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü. Yanan araç bir süre sonra başka yere alınırken yanan ve yere saçılan gönderiler gönderilen başka bir kamyonete alındı.

Görüntü dökümü:

------------------------Araç yanarken (Fotoğraf)Araç yanarken ve itfaiye söndürürken (Cep telefonu)İtfaiye, polis ve yanan araçYere saçılan gönderilerFirdevs Çulha ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Çekmeköy'de yanan araç, alev topuna döndü Çekmeköy'de yanan araç, alev topuna döndü ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAMYONETTEKİ KARGOLAR YANDI - Son Dakika


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