Avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı (1) - Son Dakika

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Avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı (1)
6 saat önce
Ersan SAN / AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 3 kişi yaralandı.
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