AVCILAR'DA KAMYONLA KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAMYONLA KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Son Dakika

AVCILAR'DA KAMYONLA KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

6 saat önce

Ersan SAN / AVCILAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

AVCILAR'DA KAMYONLA KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, System.String[]

Ersan SAN/ AVCILAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Avcılar Ambarlı Mahallesi, Sarı Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, saat 10.30 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hakverdi K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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