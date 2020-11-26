Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı - Son Dakika

Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

26.11.2020 17:56

Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı Avcılar'da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait ceset buldu.

Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait ceset buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti. Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı. Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Avcılar, Ceset, Erkek, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kan donduran olay, çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı - Son Dakika


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