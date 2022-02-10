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AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU - Son Dakika

AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

10.02.2022 09:51

AVCILAR'da tansiyon hastası olduğu belirtilen Rüçhan Yılmaz (62), banyoya girdikten sonra yere yığılınca kilitli kapıyı açamayan yakınları tarafından çağrılan itfaiye, polis ve sağlık görevlileri adama ulaşarak müdahale etti.

AVCILAR'da tansiyon hastası olduğu belirtilen Rüçhan Yılmaz (62), banyoya girdikten sonra yere yığılınca kilitli kapıyı açamayan yakınları tarafından çağrılan itfaiye, polis ve sağlık görevlileri adama ulaşarak müdahale etti.

Bir süreden bu yana çeşitli rahatsızlıkları bulunan Rüçhan Yılmaz, Aile Sağlık Merkezi'nde muayene olduktan sonra Merkez Mahallesi Belediye Blokları'ndaki 4'üncü katta bulunan evine döndü. Bir süre sonra banyoya giren Yılmaz'ın kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları ses gelmeyince kapıyı açamadı. Bina yöneticisi ve 112 Acil Yardım'ı arayan yakınlarının çağrısı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasından sonra yere yığılmış halde bulunan Yılmaz'ın hastaneye götürülmesine karar verildi. Asansörün 3 kişilik olması nedeniyle polis, itfaiye ve acil sağlık görevlileri Rüçhan Yılmaz'ı 4'üncü kattan taşıyarak hastaneye götürdü.

AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

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İtfaiye, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA KAPISINI KİLİTLEDİĞİ BANYODA BAYILAN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU - Son Dakika
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