DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

AVCILAR'da çalıntı otomobil ile kapkaç olaylarına karışan 3 şüpheli polise yakalanacaklarını anlayınca ters yönde kaçmaya çalıştı. Çalıntı bir otomobil ile karşıdan gelen bir başka otomobile çarpan şüpheliler yaya olarak D-100 karayoluna, buradan metrobüs yoluna geçtikten sonra karşı tarafa geçerek kaçmak istedi. Polisin sıkı takibi sonucu çalılıkların arasına saklanan hakkında hapis cezası bulunan çeşitli bir şüpheli yakalandı. Çalıntı araçta şüphelilerin çeşitli hırsızlık olaylarında tanınmamak için giydikleri sanılan kadın kıyafetleri ve bir çift kadın ayakkabısı bulundu. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.Avcılar'da Firuzköy ve Denizköşkler Mahallesi'nde bir bölümü yabancı kadınların çantasını kapkaç yöntemiyle alıp otomobil ile kaçan şüphelileri ele geçirmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçirildi. Motosikletli ekipler, önceki akşam Denizköşkler Mahallesi'ndeki Küçükçekmece yolunda devriye görevi yaparken, İSKİ Otoparkı'nda park halindeki bir otomobildeki yüzlerinde siyah maske bulunan 3 kişi görevlilerin geldiğini görünce paniğe kapılarak hızla uzaklaşmak istedi. Aracı kullanan şüphelilerden biri, ters yöne girerek Avcılar yönüne kaçmak istedi. Polis ekibi megafonla 'Dur' ikazı yaparken şüpheliler ters yönde hızla giderek tek yönlü yolda karşıdan gelen sürücüleri zor durumda bıraktı. Kaçmak isterken, Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne giden Ali Algan yönetimindeki 34 K 1052 plakalı otomobil ile çarpışan şüpheliler, araçtan inerek, D-100 karayoluna, buradan da metrobüs yolundaki tel örgülerin üzerinden atlayarak yine D-100 karayoluna, buradan da yan yolu geçerek Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi'ne doğru kaçarak dağıldılar. Polis ekipleri, şüphelileri durdurmak için birkaç el havaya ateş ederek, takviye ekiplerin gelmesini istedi. Buradaki tesislerin tellerinden de atlayarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelileri bulmak için polis seferber oldu. Aramalar sonunda çalılıkların arasına saklanan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli hırsızlık olayları nedeniyle aranan Celal Y. yakalandı. Uyumak için bölgeye gece geldiğini öne süren şüpheli sorguya alındı. Şüphelilerin kaza yapınca bıraktığı otomobilin birkaç gün önce çalındığı, 'düz kontak' yöntemi ile çalıştırıldığı belirlendi.

TERK ETTİKLERİ OTOMOBİLDE KADIN KIYAFETLERI BULUNDU

Şüphelilerin ters yöne girerek neden olduğu kaza nedeniyle D-100 karayolu yanındaki Küçükçekmece yan yolunda ulaşım tek şeride düşerken trafik araçlar kaldırılıncaya kadar aksadı. Şüphelilerin terk ettiği otomobilde kadın kılığına girerek hırsızlık yapmada kullandıkları sanılan bir çift kadın ayakkabısı ve kadın kıyafetleri gibi eşyalar bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelinin sorgusuna ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

- İstanbul