AVCILAR'DA KARARSIZ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika

AVCILAR'da sürücünün hangi yola gideceği konusunda kararsız kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil yön uyarı tabelasına çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yoldan gelen 34 ZJ 1920 otomobilin sürücüsü yan yola devam ile D-100 karayoluna çıkma konusunda kararsız kaldı. Sürücü bir türlü karar vererek direksiyonu çevirmeyince otomobil, yön uyarı tabelasına vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Ölen veya yaralanan olmayan kazada, polislerin gerekli tespitleri yapması ardından hasar gören otomobil bariyerlerden çekildi.