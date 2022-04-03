Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

03.04.2022 15:21

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da tartıştığı kardeşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İstanbul Avcılar'da tartıştığı kardeşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, dün Metiner G. ile kardeşi Soner G, Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi yakınında tartışmaya başladı.

Bu sırada üzerindeki silahı çeken Metiner G, kaçan kardeşinin peşinden koşup arsadan geçtiği esnada arkasından ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan Soner G'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Metiner G. polis ekiplerince yakalandı.

Metiner G, ifadesinde kardeşinin evlerini ayırdığını, kendi eşini sürekli rahatsız ettiğini, durumdan haberdar olunca dün konuşmaya gittiğini, amacının yaralamak veya öldürmek değil, korkutmak olduğunu, açtığı ateşin kardeşine denk geldiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen zanlının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu! 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu! Demirköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Demirköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Avcılar'da kardeşini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement