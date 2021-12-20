"NAVİGASYONUN YANLIŞ GETİRDİĞİ İNSANLAR BURADA HEP KALIYOR" - Son Dakika

AVCILAR'dan kargo teslim etmek için Başakşehir 'e doğru giden kargo minibüsü Küçükçekmece Gölü kenarındaki yolda çamura saplandı. Mesai arkadaşına yardım etmek için olay yerine giden kargo kamyonetinin sürücüsü de çamura saplanınca iki araç iş makinesiyle kurtarıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 GS 063 plakalı kargo aracıyla Başakşehir'e kargo teslim etmeye giden sürücü Nuri Uzun navigasyon yardımı ile adrese doğru giderken Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü'nün hemen yanından geçen Göl Boyu Sokak'a girdi. Göl Boyu Sokak'tan Eflatun Sokak'a geçmeye çalıştığı sırada çamura saplandı. Uzun süre kargo minibüsünü kurtarmaya çalışan Nuri Uzun başarısız oldu. Sürücünün yardımına aynı firmada çalışan arkadaşı kargo kamyonetiyle geldi ancak o da çamura saplandı. Sürücüler durumu önce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçları kurtaramayınca iş makinesinden yardım alındı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından halat yardımıyla iş makinesi önce kargo minibüsünü daha sonra da kargo kamyonetini saplandığı yerden çıkardı.

"GÜNLÜK 3-4 ARAÇ KESİN KALIYOR"

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Fikri Kanar, "Navigasyonun yanlış getirdiği insanlar burada hep kalıyor. Bugün de bir kargo firması Başakşehir'e kargo götürürken navigasyonla buraya giriyor ve kalıyor. Kepçe gelip kurtardı. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Bu yolların bakımı önemli ama maalesef bakılmıyor. Günlük 3-4 araç kesin kalıyor. İş yerimiz burada bizim araçlarımız da kalıyor" diye konuştu.

- İstanbul