AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

6 saat önce

Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI, System.String[]

Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi.  Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tankerden görüntü

yoldan görüntü

Binadan görüntü

Diğer detay


- İstanbul
Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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