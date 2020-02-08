AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

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AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI
6 saat önce
Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.
Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir
Caddesi'nde meydana geldi. Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tankerden görüntü
yoldan görüntü
Binadan görüntü
Diğer detay
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